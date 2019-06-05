أبدى الفنان محمد هنيدي سعادته بسبب حضوره احتفالية عيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء مصابي وشهداء القوات المسلحة والشرطة بحضور الرئيس السيسي.

وقال هنيدي إنه "يتشرف أن يكون بين أبناء الرجال الذين ذهبوا لنقف اليوم آمنين في وطننا"، موجهًا السلام والتحية لأرواحهم الطاهرة.

ووصف هنيدي مبادرة الرئيس السيسي للاحتفال مع أسر الشهداء بأنها مبادرة عظيمة وتشرف أي شخص يشارك فيها، وأن الشرف لمن يشارك أبناء الشهداء في هذا الاحتفال موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته.

ووصف هنيدي الاحتفال بأنه "حاجة عظيمة وتفرح وتحسسنا بالعيد فعلًا وتزيدنا فرح وفخر ببلدنا ودايمًا مصر آمنة بإذن الرحمن".