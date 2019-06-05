يشارك الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

وتوسط الرئيس السيسي الأطفال أبناء الشهداء، والتقط الصور التذكارية معهم، كما وزع بعض الألعاب عليهم.

وأدى الرئيس السيسي صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، مجاورًا أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وفور انتهاء الصلاة دعا الرئيس السيسي أبناء الشهداء للجلوس بجواره وسلم عليهم وتوسطهم أثناء الاستماع للخطبة.

وحضر الصلاة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكبار قادة القوات المسلحة، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين.

وبدأت شعائر الصلاة بآيات قرآنية تلاها القارئ الشيخ خالد الجارحي وبدأ بعدها المصلون التكبير بتكبيرات العيد، وألقى خطبة العيد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والذي أمَّ المصلين في صلاة العيد.