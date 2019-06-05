وزير البترول: نستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد من المناطق والقرى والمدن

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المستهدف خلال العام المالى 2019/2020 البدء في توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة الى عدد كبير من المناطق والقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل على مستوى الجمهورية وذلك في اطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة اليهم ، مشيرا الى أن توصيل الغاز الطبيعى لهذه المناطق سيطبق نظام التقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون مقدم أو فوائد بقسط شهرى 30 جنيه على مدار 6 سنوات فى اطار مبادرة وزارة البترول للتيسير على المواطنين التي تم الإعلان عنها فى نهاية يوليه من العام الماضى وتستفيد منها المناطق التي يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.

وأكد الملا على استمرار المتابعة الدورية لخطة عمل المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال العام لتحقيق الهدف وتوصيل الغاز إلى حوالى 2ر1 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية حيث من المستهدف أن يتم استكمال توصيل الغاز الطبيعى للمناطق السابق التوصيل لها إلى جانب البدء في التوصيل الى مناطق جديدة لم يصلها الغاز من قبل على مستوى الجمهورية في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وصعيد مصر من بينها منطقتي زهراء المعادى وقطاع 55 طرة بمحافظة القاهرة ، ومناطق أطفيح والبدرشين وميت رهينة والحوامدية وأم خنان وشبرامنت والمناوات بالجيزة، ومناطق شبين القناطر وقها والشموت وسرياقوس وتصفا وكفر تصفا بالقليوبية ، ومناطق الشهداء والبتانون وأشمون والماى بالمنوفية ، ومناطق قطور والسنطة وبشبيش وبسيون والدلجمون والهياتم بالغربية ، وأجا والسنبلاوين بالدقهلية ، ومناطق فزارة ومنية السعيد واستكمال قطاعات وادى النطرون ودرشابة بالبحيرة ومدينة الحامول بكفر الشيخ ، ومناطق كفر ميت أوغالب وكفر سعد وكفر شحاته بدمياط ومناطق منيا القمح وكفر صقر والقنايات وديرب نجم بالشرقية ومناطق المنشية البحرية والزوايدة والمراغى ومناطق جديدة بالمعمورة وأبو قير بالإسكندرية ، ومنطقتى عزبة آدم ومساكن السواحل بالإسماعيلية و قرية نقاليفة بالفيوم ومناطق ببا وأهناسيا وسمسطا ببنى سويف ومناطق ملوى ودير مواس بالمنيا ومناطق القوصية ومنفلوط وأبو تيج وصدفا بأسيوط ومناطق دار السلام وبرديس والمنشأة بسوهاج ومناطق نقادة وأبو تشت وفرشوط والوقف بقنا ومنطقتى أرمنت وإسنا بالأقصر وإدفو بأسوان فضلاً عن استكمال أعمال التوصيل للمناطق السابق توصيلها بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وأضاف الوزير أن عام 2018/2019 شهد نجاح قطاع البترول في تحقيق الخطة المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 2ر1 مليون وحدة سكنية وأن اجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط وحتى الآن بلغ حوالى 9ر9 مليون وحدة سكنية ترتفع إلى 10 مليون وحدة سكنية مع نهاية يونية 2019.