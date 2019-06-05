استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالقاعة الرئيسية بالديوان العام، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، لفيفا من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية ووفدا من رجال الدين المسيحي والإسلامي، الذين حضروا لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ووجه محافظ البحر الأحمر التهنئة لجموع المصريين عامة وشعب البحر الأحمر بخاصة بالعيد، متمنيًا أن تنعم مصر بالاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

وتقدم بالشكر لجميع الحضور على تبادل التهاني وبث روح الفرحة والبهجة، وخص بالذكر رجال الدين المسيحي، ورجال الدين الإسلامي.

وأكد رفع حالات الاستعداد في الأجهزة الخدمية بالبحر الأحمر، مشددًا على أهمية ظهور المحافظة بالوجه المشرق والمظهر اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية في الداخل والخارج.

وتقدم اللواء أحمد عبد الله بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا أن يوفقه الله بما في صالح مصرنا الحبيبة، كما هنأ رجال الشرطة، مشيدًا بدورهم البارز في حفظ الأمن والأمان بالمحافظة السياحية، وأيضًا بالتهنئة إلى أبطال القوات المسلحة - العين الساهرة من أجل الحفاظ على تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.