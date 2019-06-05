تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم، عقب أداء صلاة العيد، يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس طريق "سوهاج - البحرالأحمر"، الذي وقع فجر اليوم، وذلك بمستشفى سوهاج الجامعي.

وأوضح المحافظ أن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطناً منهم 8 أطفال، لافتاً إلى وفاة طفلة منهم، نتيجة نزيف بالمخ، وخروج عدد من المصابين لتحسن حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لباقي المصابين.

ووجه المحافظ بتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ودعم أسرة الطفلة المتوفية، وسرعة إنهاء إجراءات الدفن، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.