هنيدي ناعيا شهداء العريش: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

نعى الفنان محمد هنيدي، شهداء الهجوم الإرهابي على كمين في مدينة العريش.

وغرّد هنيدي عبر حسابه على "تويتر": "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا".

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وأضاف البيان أن القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.