استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في أول أيام عيد الفطر المبارك عددا من القيادات التنفيذية والدينية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد المهنئين من وفود الكنائس: "ليس بجديد على أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان"، مشيدا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال بجهود الأجهزة التنفيذية قبل وفي أثناء صلاة عيد الفطر التي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط إقبال كبير من أهالي بورسعيد على ساحات ومساجد صلاة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي العديد من المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولى في جنوبها وشرقها وغربها.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شارك الآلاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة المعمورة في حي الشرق، يرافقه كل من: اللواء هشام خطاب مدير الأمن والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.