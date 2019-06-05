نعى نادي قضاة مجلس الدولة ببالغ الحزن والأسى والغضب، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا اليوم جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين البطل 14 بمدينة العريش بشمال سيناء، في أثناء أداء صلاة العيد.

وتقدم النادي في بيان عنه اليوم، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل .

وأدان النادي بأشد العبارات، العمل الإرهابي الذي يؤكد أنّ الإرهاب لا دين له، وأنّ الإسلام بريء من هذه التهمة، كما يظهر خسة وندالة هؤلاء الإرهابيين الجبناء الذين لم يتورعوا عن ارتكاب جرائمهم في هذا اليوم المبارك، وأرادوا أنّ يدخلوا الحزن على قلب مصر والمصريين في يوم العيد، إلا أنّ قوة بأس ورباطة جأش المصريين وتماسكهم لن تمكنهم من بلوغ مقصدهم.

وتابع النادي في بيانه: "يكرر النادي دعمه لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب ومن يدعمه على المستويات كافة، وبكل الطرق الممكنة، حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيين الخونة كالذباب ويقعوا في قبضة العدالة لينالوا ما يستحقون جراء جرائهم الخسيسة".

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.