أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم، مبادرة "عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطي.. عيش في أمان من غير دخان"؛ لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطي المخدرات، وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، بالحدائق العامة والمنتزهات على مدار أيام عيد الفطر.

وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خصوصا التدخين السلبي، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنين، ورفع وعي النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، وكذلك حيث يجرى تنظيم فعاليات المبادرة في الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن وجود الأطفال والأسر مثل ساحات صلاة العيد.

وتضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية مثل "عيش في أمان من غير دخان"، ومكتوب عليها رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات "كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام.. عيدك أحلى وأنت بعقلك وسط عيلتك.. ابنك أنت قدوته ومثله الأعلى لو بتحبه وخايف عليه ونفسك تحميه من التدخين ‪‬خليك أنت البداية وبطلها.. التدخين بيسبب تجاعيد في الجلد وبهتان لونه، لو بشرتك غالية عندك احميها".

وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطي المخدرات لمختلف الفئات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات ويجرى إطلاق المبادرة في العديد من الحدائق العامة مثل حديقة حيوان الجيزة والمنتزهات، وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم.