قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ لجنة الرصد في المجلس رصدت مخالفات لموقع إلكتروني وصفحة على موقع "فيس بوك"، خالفا خالفت كود تغطية العمليات الإرهابية، من خلال نشر معلومات خاطئة عن حادث العريش الإرهابي.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" أنّ المجلس سيفتح من خلال لجنة الشكاوى تحقيقا مع مسؤولي الموقع والصفحة السبت المقبل، لافتا إلى أنّ اللجنة تتابع التغطية الإعلامية لحادث كمين العريش الإرهابي، كما تواصل لجنة الرصد عملها في رصد مخالفات الشاشات والصحف والمواقع الإلكترونية والصفحات التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع في تغطيتها للحادث، كما ترصد اللجنة التغطية الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام الأجنبية.

وتابع المصدر: "من المقرر تطبيق لائحة الجزاءات التي تنص على فرض غرامات مالية لا تزيد عن نصف مليون جنيه، أو سحب الترخيص إذا مرخص أو حجب صفحة "فيس بوك" التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آاف متابع".

ويشمل كود تغطية الحوادث الإرهابية الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 بنود، وهي الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط، والالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بإعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم، وعدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات، كما يحظر إبداء أي آراء أو معلومات سواء من جانب ضيوف الوسيلة الإعلامية أو الإعلاميين، تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.