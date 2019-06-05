استنكر سامح عاشور نقيب المحامين، استهداف كمين أمني غرب العريش، فجر اليوم، بواسطة عناصر إرهابية، ما أسفر عن استشهاد ضابط، وأمين شرطة، و6 مجندين، ومقتل 5 من العناصر الإرهابية خلال تصدى قوات الأمن للهجوم، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وأعرب عاشور، عن خالص تعازيه لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية، وأسر الشهداء، داعيًا بالمغفرة للشهداء، ولذويهم بالصبر والسلوان.

وأكد نقيب المحامين، أن الشعب المصري بأكلمه يقف داعما للقوات المسلحة، والشرطة، في الحرب التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب حتى يستأصل من جذوره، لتنعم مصر بالاستقرار.