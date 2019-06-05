جددت نيابة أكتوبر، حبس سائق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما نسبت إليه النيابة تهمة هتك عرض طفل سوري الجنسية، بعدما تعدى عليه جنسيا، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، قد تمكنت من إلقاء القبض على سائق في مدينة 6 أكتوبر بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل "سوري الجنسية"، وأوضحت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ المتهم استدرج الطفل بحجة شراء "حلوي"، واعتدى عليه جنسيا في قطعة أرض فضاء.

وأضافت التحريات، أنّ السائق المشتبه فيه ويدعى "محمود" (44 عاما) سائق، ومقيم في أكتوبر، وأنّ الضحية يدعى "يزن" (11 عاما)، وألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة وتم التحفظ عليه، وأُحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق.