"سجون بلا غارمين" تجمع شمل أب ونجله: "اتحبس عشان يعالجني"

جمع الحفل الذى نظمه قطاع مصلحة السجون، اليوم، للإفراج عن دفعة من مستحقي العفو والغارمين، شمل أب مريض، ونجله الغارم عقب الإفراج عنه.

وقال الأب محمد حسن: "ابني اقترض مبلغ 35 ألف جنيه عشان يعالجني بعد تعرضي لحادث في قدمي، ولكنه تعثر، واتحبس 7 سنوات".

وتابع: "كنت فاكر إني سأموت قبل أن أراه خارج أسوار السجن، لكن الله أكرمني وشملته مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الغارمين". ووجه الأب الشكر إلى الرئيس السيسي لإفراجه عن نجله الوحيد.

وأفرجت وزارة الداخلية، اليوم، عن عدد من الغارمين والغارمات وعدد من السجناء، بموجب عفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بمنطقة سجون طرة.

وشهدت منطقة سجون طرة "ب"، احتفالاً ضخما قبل الإفراج عن السجناء، الذين حرصوا على حمل الأعلام المصرية، وصور للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما ارتفعت زغاريد النساء ابتهاجاً بالعفو عنهن. وينتظر أقارب المفرج عنهم خارج أسوار السجون ذويهم، لاستقبالهم والتحرك بهم لمنازلهم فى القاهرة والمحافظات بعد غيابهم بسبب ظروف سجنهم.