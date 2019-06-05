يتفقد وفد أمني بريطاني من إدارة النقل البريطانية، الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة، الأسبوع المقبل، حيث تعد هذه الزيارة هي الثانية للوفد البريطاني خلال شهر، للإطلاع على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب داخل صالات السفر، خصوصًا المسافرين إلى لندن، وهو التفتيش المعتاد من السلطات البريطانية، والذي اجتازته سلطات المطار أكثر من مرة في وقت سابق.

وكشفت مصادر أمنية بالمطار، أن يتفقد الوفد البريطاني إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى لندن بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم الطائرة، كذلك رصد عمليات الفحص والتفتيش التي تتم للركاب وحقائبهم.