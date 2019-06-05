هنأ وفد كنسي، برئاسة نيافة الأنبا ماركوس، أسقف عام دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، داعيين الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء محافظة كفرالشيخ وهو الذي يظهر عظمة المصريين في الأعياد الدينية والوطنية المختلفة.

كما حرص على الاطمئنان على القمص بطرس بطرس بسطوريوس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط، الذي يُجري عملية قلب مفتوح خارج البلاد، وأرسل إليه برقية، متمنياً فيها الشفاء العاجل له، كما حرص على الاتصال به هاتفياً للاطمئنان على صحته، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعود سالماً لمحبيه.

وعبر نيافه الأنبا ماركوس، عن خالص التهنئة للمحافظ وأبناء محافظة كفرالشيخ بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين جميع المصريين.