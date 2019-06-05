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بالصور| "مستقبل وطن" يوزع هدايا وحلويات على المواطنين في كفر الشيخ

بالصور| "مستقبل وطن" يوزع هدايا وحلويات على المواطنين في كفر الشيخ

السيطرة على حريق في 5 منازل بالشرقية دون خسائر

السيطرة على حريق في 5 منازل بالشرقية دون خسائر

غدا.. "محطة مصر" على مسرح العتبة

غدا.. "محطة مصر" على مسرح العتبة

مريم نعوم: أتمنى تحويل "يوتوبيا" إلى عمل فني

مريم نعوم: أتمنى تحويل "يوتوبيا" إلى عمل فني

الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء كمين العريش: نصلي كي يحمي الرب مصر

الكنيسة الكاثوليكية تنعى شهداء كمين العريش: نصلي كي يحمي الرب مصر

البيت الفني للمسرح ينعى نجم: ترك أعمال لن ينساها الجمهور

البيت الفني للمسرح ينعى نجم: ترك أعمال لن ينساها الجمهور

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شهيد بـ كمين العريش يترك رسالة بعد إصابته بـ3 طلقات: خلوا بالكم من أمي

شهيد بـ كمين العريش يترك رسالة بعد إصابته بـ3 طلقات: خلوا بالكم من أمي

بين القاهرة والإسكندرية.. 3 مساجد صلى فيها السيسي العيد خلال 5 أعوام

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قنابل يدوية وأسلحة هجومية.. تفاصيل مقتل 6 متورطين في قتل ضابط بالشرقية

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