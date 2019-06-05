أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة الاستاد الرياضي، بعاصمة المحافظة، حيث تم تجهيز الساحة بكل الترتيبات من قبل مديرية الأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، اللواء ياسر الحاج علي، مدير إدارة الأمن الوطنى، العميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين، وأعضاء مجلس النواب.

وشارك المحافظ والقيادات المئات من أبناء المحافظة صلاة العيد وصافح الأطفال والمواطنين، وألقى الشيخ سعد إبراهيم الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة العيد.

يذكر أن مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، جهزت 357 ساحة منتشرة فى أرجاء المحافظة لأداء صلاة العيد، محذرة من أي خروج على تعليمات الوزارة، مؤكدة على تعيين إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي.