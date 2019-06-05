ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالا ثقافيا فنيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار "العيد فرحة"، السبت المقبل في الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

يبدأ الاحتفال في الساعة الرابعة مساء، ويتضمن مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية، ومجموعة من الأغنيات والمسابقات، وفي الساعة الخامسة يقدم الساحر نبيل بركات ألعابه السحرية المبهرة، يليه عرض عرائس للفنانة رحمة محجوب، وفي السادسة يقدم الفنان ناصر عبدالتواب عرض الأراجوز بمشاركة الفنان أحمد جابر، وتقدم فرقة الأطفال ذوي القدرات الخاصة عروضها في السادسة والنصف، وفي السابعة مساء يختتم فريق أطفال مسرح الحديقة الثقافية عروضه الاستعراضية على المسرح الكبير.