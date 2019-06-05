اكتشف علماء الآثار أقدم الأدوات الحجرية التي يعود تاريخها إلى 2.6 مليون سنة في الجزء الشمالي الشرقي من إثيوبيا في مكان يدعى ليدى جيرارو، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن "القطع الأثرية المكتشفة حديثًا مختلفة تمامًا عن الأدوات التي صنعها الشمبانزي والقرود والأسلاف البشريون السابقون"، ويعود الموقع الجديد الذي اكتشفه فريق من العلماء الدوليين والمحليين في منطقة عفار إلى حوالي 100000عام. ويعد أقدم دليل على استخدام الأدوات الحجرية كان من 2.58 إلى 2.55 مليون سنة مضت.

وصرح باحث الآثار ديفيد ر براون للصحفيين أنهم اكتشفوا أقدم القطع الأثرية الحجرية في إثيوبيا وربما ثاني أقدم القطع الحجرية في العالم.وأضاف أنه تم تصنيع قطع الحجارة المقطوعة إلى أدوات من قبل البشر الأوائل منذ 2.6 مليون سنة، أي ما يزيد على 100 ألف عام من المواد المكتشفة في إثيوبيا من محلية غونا.

وأضاف براون أنه على الرغم من أن المواد التي وجدناها هي ثاني أقدم القطع الأثرية الحجرية التي عثر عليها في أي مكان في العالم، إلا أنها ترتبط ارتباطًا ضئيلًا جدًا بأي شيء موجود منذ 3.3 مليون عام، وتُعد القطع الأثرية الحجرية التي تعود إلى 3.3 مليون عام والموجودة في كينيا أول دليل مباشر على أن أسلاف البشر الأوائل استخدموا الأدوات الحجرية، في حين أن الحجارة المتساقطة التي بلغت 2.6 مليون عام تظهر أن الأجداد البشرية أصبحوا أكثر دقة ومهارة في استخدام الحجارة لصنع الأدوات.