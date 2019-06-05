أقدمت ربة منزل على الانتحار، بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها بالطابق الخامس، بعد يأسها من الشفاء من مرضها، لتسقط جثة هامدة غارقة في الدماء.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المستشار علي عبد الباري، رئيس نيابة دمنهور.

وأخطر اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور قسم شرطة دمنهور، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوجود جثة بجوار نادي المعلمين بدمنهور، لسيدة إثر سقوطها من أعلى.

انتقل المقدم حسن قاسم، رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، إلى مكان الواقعة، وتبين وجود جثة "منى .م .أ" 65 سنة، ربة منزل، ملقاة على الأرض بجوار نادي المعلمين.

وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجراها ضباط مباحث قسم دمنهور، مع أسرة المتوفاة، إصابتها بحالة اكتئاب منذ فترة بسبب يأسها من الشفاء من المرض، وأنها أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها، لتنهي حياتها على الفور وتلقى مصرعها في الحال.

وحرر المحضر اللازم.