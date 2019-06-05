أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فجر اليوم، أحد المواقع الأمنية بشمال سيناء، وقدم خلاله عدد من الجنود أرواحهم فداءًا للوطن الغالي.

وقدمت الكنيسة في بيان، العزاء لأسر الشهداء وأعلنت الصلاة من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله بالشفاء التام.

وأكدت الكنيسة على تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة، في محاربة الإرهاب وفي مواجهة كل من يحاولون زعزعة استقرار الوطن، مشيرة إلى أنها تصلي أيضًا لأجل كل النفوس المريضة بأمراض التعصب والتشدد والكراهية عَلَّهُم يتعافوا ويستفيقوا فتعود إليهم إنسانيتهم المفقودة.