أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، بياناً أدان فيه الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا في مدينة العريش بشمال سيناء.

وقال المجلس، في بيانه، "يدين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم على كمين أمني في مدينة العريش شمال سيناء، ويحتسب المجلس الشهداء في جنة الله، ويؤكد أن ما حدث سيزيد من إصرار مصر دولة وشعبا وجيشا وشرطة على القضاء على الإرهاب".

وتابع: "يهيب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة وفقا لكود تغطية العمليات الإرهابية الذي أقره المجلس".

ويشمل كود تغطية الحوادث الإرهابية الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 5 بنود، وهي الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط، والالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بإعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم، وعدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات، كما يحظر إبداء أي آراء أو معلومات سواء من جانب ضيوف الوسيلة الإعلامية أو الإعلامين تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.