نعى الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين استشهدوا صباح اليوم في هجوم إرهابي غادر على أحد الأكمنة الأمنية شمال غرب مدينة العريش بشمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان اليوم، أنّ المصريين يقفون خلف أبنائهم من القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وحتى تطهير كامل تراب الوطن من شره واقتلاعه من جذوره السوداء.

وشدد على تكاتف الجميع مع القوات المسلحة والدولة لاستكمال جهودها في مكافحة الإرهاب على الاتجاهات المحلية والدولية، وتوجّه بالتعازي للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، سائلا الله عز وجل أنّ يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

وأضاف البيان أن القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.