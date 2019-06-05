نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة، الفنان الكبير محمد نجم الذي غيبه الموت فجر اليوم، عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكدت عبدالدايم، أن الكوميديا فقدت أحد مبدعيها، مشيرة إلى أن أعماله ستبقى علامات خالدة في تاريخ هذا الفن.

يذكر أن محمد نجم أحد أبناء قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولد عام 1944، بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينات وعمل في مسرح عبد المنعم مدبولي، ثم أسس مسرحه الخاص الذي يحمل اسمه.

وكانت أولى أعماله "موزة و3 سكاكين" التي قدمها عام 1968، وأول بطولة مسرحية له كانت باسم "حاجة تلخبط" عام 1970، وقدم العديد من المسرحيات منها "البلدوزر"، و"عش المجانين"، و"اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"النمر" وغيرها.

وشارك أيضاً فى العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية من أبرزها "أبداً لن أعود"، و"كيف تخسر مليون جنيه"، و"حياة خطرة"، و"حكايتي مع الزمان".