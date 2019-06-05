قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنَّ الفنان الكبير محمد نجم توفي صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكان نجم احتجز في أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج.