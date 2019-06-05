وصل نحو ألف مهاجر، اليوم الأربعاء، الحدود المكسيكية قادمين من جمهورية جواتيمالا، فيما لجأ نحو 100 آخرين السير بشكل جماعي إلى الشمال؛ أملًا في الوصول إلى الحدود الأمريكية، وذكرت شبكة "إيه. بي. سي نيوز" الأمريكية، أن الشرطة المحلية رافقت المهاجرين، خلال سيرهم بطول طريق سريع يمتد من الحدود المكسيكة إلى أول مدينة كبرى في البلاد (تاباتشولا).

وأشارت "إيه. بي. سي نيوز"، إلى أن المكسيك قد لجأت، خلال الأشهر الأخيرة، إلى المداهمات وإقامة نقاط تفتيش بغرض إعاقة مسيرات المهاجرين على الطريق السريع، مثل القوافل التي نُظمت في عام 2018، وفي وقت سابق من العام الجاري، غير أنه لم يتم رصد استخدام أي قوة رادعة أمام المهاجرين اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بفرض تعريفات جمركية على واردات بلاده من المكسيك، ما لم تتخذ مكسيكو سيتي مزيدا من الإجراءات لوقف مرور المهاجرين عبر أراضيها.