ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، ضبط أدوية مخدرة ومنشطات مهربة في صيدليات عدة بمركزي أبوحماد وكفر صقر.

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة التفتيش الصيدلي، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي، مدير عام إدارة الصيدلة، حملة للمرور المسائي على عدد من الصيدليات بنطاق مركز ومدينة أبوحماد وكفر صقر.

أسفرت الحملة عن ضبط وتحريز 563 "قرصا، عبوة، قمعا، وزجاجة" لأدوية متنوعة منها أدوية مهربة مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة، أدوية مدرجة بالجدول الثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية دون فواتير، أدوية ومنشطات مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر، أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف.

وحُررت محاضر للمخالفين بمركز شرطة أبو حماد وكفر صقر.