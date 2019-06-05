أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، مبادرة «عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطى.. عيش فى أمان من غير دخان» وذلك لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى وذلك بالحدائق العامة والمتنزهات على مدار أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الصندوق، فى بيان، أن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات والتدخين، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يوجد فيها المدخنون وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة.

مدير "مكافحة وعلاج الإدمان": نستخدم أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين والمخدرات ونركز على دور الأسرة فى كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطى

وأضاف الصندوق أن المبادرة تضمنت عروضاً وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بالونات على الأطفال تحمل رسائل توعوية مثل «عيش فى أمان من غير دخان» ومدون عليها رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، كما تضمنت المبادرة أيضاً رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات «كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام.. عيدك أحلى وانت بعقلك وسط عيلتك.. ابنك انت قدوته ومثله الأعلى لو بتحبه وخايف عليه ونفسك تحميه من التدخين، خليك انت البداية وبطلها.. التدخين يسبب تجاعيد فى الجلد وبهتان لونه، لو بشرتك غالية عندك احميها».. وغيرها من الأنشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

وأوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتم إطلاق المبادرة فى العديد من الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن وجود الأطفال وأسرهم مثل ساحات صلاة العيد حيث تستهدف المبادرة أيضاً توعية الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة فى كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطى وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

ولاقت المبادرة قبولاً كبيراً من جانب الشباب، كما تفاعل معها الأطفال ورفعوا صور محمد صلاح وشعار الحملة «انتَ أقوى من المخدرات».