قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المكسيك تريد "إبرام اتفاق" حول الهجرة بغرض تفادي الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين تفرض الإدارة الأمريكية شروطها قبل ساعات من مفاوضات مهمة بين البلدين، وصرح ترامب من أيرلندا "تريد المكسيك اتفاقا، لديهم وفد سيأتي للتفاوض معنا".

وأضاف ترامب: أنه إذا لم توقف المكسيك المهاجرين و"المخدرات" التي تصل عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة "لا يمكن أن نتوصل الى اتفاق، الامر بهذه البساطة".

وينوي ترامب فرض رسوم بنسبة 5 بالمئة على الواردات من المكسيك بداية من الاثنين، لكنه كرر "اعتقد أنهم يرغبون في فعل شيء وابرام اتفاق".

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية المكسيك مرشيلو ابرار بعد ظهر الاربعاء بواشنطن نظيره الامريكي مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بنس لتفادي العقوبات التجارية.

وقبل ساعات من المهلة وضع بيتر نافارو المستشار الاقتصادي للبيت الابيض ثلاث شروط للمفاوضات مع المكسيك، وقال لقناة سي ان ان "يمكنهم التعهد بتسلم كافة طالبي اللجوء وتطبيق القوانين المكسيكية عليهم التي هي أكثر تشددا من قوانيننا".

وأضاف "حين يدرك كل الناس الذين يصلون مع سيناريو طلب اللجوء أن ذلك لن يقودهم الى الولايات المتحدة بل أنهم سيبقون في المكسيك"، فإن ذلك سيقلص تدفق المهاجرين، كما طالب المستشار من مكسيكو تعزيز حدودها الجنوبية مع غواتيمالا "وهي أقصر" و"مراقبتها أسهل" من الحدود مع الولايات المتحدة، وثالثا طالب المكسيك بمكافحة الفساد بين عناصرها العاملين في المراكز الحدودية.

ويتهم ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة أحد عناوين رئاسته، بانتظام المكسيك بالتساهل مع عبور المهاجرين المتحدرين من وسط اميركا القاصدين الولايات المتحدة، ولدفع سلطات المكسيك على التحرك، يلوح بانتظام بتهديد الرسوم على الواردات.