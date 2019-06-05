نفذت وحدات من الجيش السورى، اليوم، رمايات مدفعية، بالتوازى مع عمليات على محاور تحرك وخطوط إمداد «فتح الشام» و«كتائب العزة» بريفى حماة وإدلب، رداً على مواصلة الإرهابيين خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن وحدات من الجيش ردت بضربات صاروخية ومدفعية على اعتداءات إرهابيى «كتائب العزة» و«فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) مستهدفة مواقع انتشارهم ومحاور تحركهم فى الزقوم وقليدين والزكاة بريف حماة، ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أوكار لهم ومنصات إطلاق صواريخ.

وفى ريف إدلب، استهدفت المدفعية السورية محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين فى ترملا والنقير ومحيط خان شيخون، وحققت إصابات دقيقة أسفرت عن تدمير معظم تحصينات المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

"الأسد" يؤدى صلاة العيد فى دمشق.. وإعادة دواعش أمريكان لبلادهم

وفى سياق متصل، أدى الرئيس السورى، بشار الأسد، اليوم، صلاة عيد الفطر فى جامع حافظ الأسد بدمشق، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» الإخبارية. وأظهرت صور نشرتها الرئاسة السورية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، الرئيس السورى محاطاً بعشرات المصلين لتهنئته بالعيد.

وأعلن المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كامل عاكف، إعادة السلطات الكردية فى سوريا امرأتين أمريكيتين و6 أطفال من عائلات متشددين فى «داعش» إلى الولايات المتحدة، بناءً على رغبتهم وطلب من الحكومة الأمريكية، بحسب بيان أوردته قناة «الحرة».

وأعلن المركز الروسى للمصالحة ورصد تحركات اللاجئين فى سوريا، اليوم، عودة 2031 لاجئاً، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى الأراضى السورية، منهم 312 شخصاً عادوا من لبنان عبر معبرى «جديدة يابوس» و«تل كلخ»، و1719 لاجئاً عادوا من الأردن عبر معبر «نصيب».