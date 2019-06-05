أصيبت ربة منزل ونجلتها، مساء اليوم، إثر اشتعال النيران في منزلهم، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، منذ قليل، شيرين سمير سيد، 23 سنة، مصابة باختناق، وسندس أحمد حجاج، 5 سنوات، ومصابة بحروق من الدرجة الثالثة.