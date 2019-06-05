أدى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز، وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة في حضور اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وقدم المحافظ التهنىة لكل أبناء المحافظة، بالعيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركة، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يحفظ الله وطننا من كل الشرور والأحقاد.

وفي خطبة العيد أشار الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، إلى ضرورة الاقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، واغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد من شهر رمضان والعيد فى أخذ العبر بالتوحد والترابط بين جموع المسلمين وتكافلهم وترابطهم، لافتا إلى ضرورة التأكيد على مبادئ الإسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتي يجب أن يسود بين الناس وأثر ذلك على علاقة المواطنين ببعضهم وانعكاس ذلك لصالح تحقيق الأمن والرخاء والاستقرار لوطننا مصر، مؤكدا على أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر الحب والتواد بين الجميع.

كما شهدت صلاة العيد مشاركة عدد من القساوسة من رجال الدين المسيحي، وسط أجواء من المحبة والترابط وتبادل التهاني، مؤكدين جميعا أن أعياد المصريين واحدة، والفرحة تجمعهم جميعا، وشاركت أيضا مجموعة من شباب الكشافة بالكنيسة والشباب والرياضة في تنظيم ساحة الصلاة، بالإضافة لقيام قوات الشرطة بتأمين الساحة.

وعقب الصلاة شارك المحافظ المواطنين فرحتهم بعيد الفطر بالميادين والحدائق بمدينة بني سويف، وصافح المواطنين والتقط الصور التذكارية معهم، فيما تزينت الشوارع والميادين الرئيسية بالأعلام والبالونات التي أضفت البهجة على الاحتفالية والشكل الحضاري لها وهو ما يُعد مظهرا أسعد المواطنين، خاصة الشباب والأطفال، وتبادل المواطنون التهنئة بالعيد ودعائهم لبعضهم البعض بالخير واليمن والبركات ولمصر بالأمن والاستقرار.

يذكر أن مديرية الأوقاف أتمت استعداداتها لصلاة العيد بتخصيص 140 ساحة لأداء الصلاة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع تجهيز 280 خطيبا بواقع خطيبين لكل ساحة (خطيب أساسى وآخر احتياطى) لأداء الخطبة والصلاة، بالإضافة إلى توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة "بالتناوب" في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف (مسجد عمر بن عبد العزيز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل) و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى.