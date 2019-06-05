أصيب 8 أشخاص باشتباه تسمم غذائي، اليوم، في أول أيام عيد الفطر المبارك، إثر تناولهم وجبات رنجة وكشري فاسدة بقريتي دنديل التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وخورشيد بمركز إهناسيا، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي، 3 حالات باشتباه تسمم غذائي من أسرة واحدة نتيجة تناولهم وجبة رنجة، وجميعهم من قرية دنديل بناصر.

وتبين أن المصابين هم، إبراهيم محمد إبراهيم، 65 سنة، فلاح، ونجليه محمد، 25 سنة، وإبراهيم، 30 سنة، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية لهم.

كما استقبل مستشفى إهناسيا المركزي 5 حالات اشتباه تسمم غذائي، جميعهم من خورشيد بإهناسيا، إثر تناولهم وجبة كشري.

وتبين أن المصابين هم، فاطمة خميس علي، 6 سنوات، ومحمد خميس علي، 3 سنوات، وأحيل إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، وغالية ربيع أمين، 11 سنة، وأحيلت إلى بنى سويف التخصصي، ويوسف شعبان رجب، 6 سنوات، ومنى رجب صابر، 12 سنة، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية لهم.