توفي عامل بمسجد النصر بمدينة المنصورة، اليوم، متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أثناء تجميعه سجاد المسجد مع باقي العمال عقب صلاة عيد الفطر المبارك.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، إلى مكان البلاغ، تبين أن العامل يدعى صلاح عيد، ومقيم بعزبة الشال بالمنصورة في العقد الخامس من عمره.

وبالفحص تبين أنه كان يقوم بتجميع سجاد المسجد مع باقي زملائه عقب صلاة عيد الفطر بمسجد النصر إلا أنه سقط مغشيا عليه وبنقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيره متأثرا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي صرحت بتسليم الجثة لذويها، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

وأعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر صرف مبلغ 20 ألف جنية لأسرة العامل، وبسرعة صرف مستحقاته كاملة.

وقال زيادة، في تصريح صحفي، إن الله اصطفاه ليتوفى في تلك الأيام المباركة شهيدا أثناء عمله، حيث كان الجميع يشهد له بالصلاح والتقوى وحسن الخلق وتوفى في أيام مباركة.

وأضاف أنه قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي نيابة عن الوزير على رأس وفد من قيادات المديرية بمسقط رأسه بقرية أبوداود السباخ التابعة لمركز تمي الأمديد.