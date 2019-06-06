بسبب الخوف من مرض التوحد.. أزمة في أمريكا لانتشار مرض الحصبة

تعاني الولايات المتحدة الأمريكية، من أزمة كبيرة في قطاع الصحة هذه الأيام، بسبب زيادة أعداد مرضى الحصبة.

وترجع أسباب انتشار الإصابة بالفيروس، إلى خوف أولياء أمور الأطفال من تلقي أبنائهم التطعيم حتى لا يصابوا بالتوحد، حسبما قالت "سكاي نيوز".

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين في الصحة الاتحادية الأمريكية، أن الولايات المتحدة، سجلت هذا العام 1001 حالة إصابة بالحصبة، وفي ظاهرة وصفتها المراكز الطبية الأمريكية بأنها أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.

وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن الحصبة مرض خطير يسببه فيروس، وكان يودي بحياة نحو 2.6 مليون نسمة عام 1980.

وأكدت المنظمة أن الحصبة لا تزال من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم، رغم توفر اللقاحات، حيث توفي قرابة 135 ألف طفل خلال عام 2015.

ولا تزال الحصبة من الأسباب الرئيسية لوفاة صغار الأطفال في جميع أنحاء العالم، رغم توافر لقاح مأمون وناجع لمكافحتها، إذ شهد عام 2015 وقوع 134200 حالة وفاة بسبب هذا المرض في جميع أنحاء العالم، معظمهم دون سن الخامسة.