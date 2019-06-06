عاجل| الجيش الليبي يٌسقط طائرة تركية أثناء هبوطها في مطار معيتيقة

أعلن الجيش الوطني الليبي، استهدافه طائرة تركية وإسقاطها أثناء هبوطها في مدرج قاعدة معيتيقة الدولي في طرابلس.

جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية، عن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في نبأ عاجل.