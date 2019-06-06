ظهرت في "قضية عم أحمد".. قائمة بالأعمال الفنية للراحلة ناهد حسين

رغم قلة أعمالها الفنية وتأديتها لأدوار ثانوية، إلا أن الفنانة ناهد حسين، تعتبر من الفنانات اللاتي تركن أعمالا لا تزال عالقة في أذهان المشاهد العربي، كان أشهرها مشاركتها في مسرحية "عش المجانين" أمام "محمد نجم، وحسن عابدين، وليلى علوي".

ناهد حسين هي شقيقة الفنانة الكبيرة رجاء حسين، تخرجت من معهد الفنون المسرحية عام 1979، كانت بداياتها الفنية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وقدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية، ولكن يبقى المسرح له النصيب الأكبر في مسيرة إبداعها.

في عام 1971 شاركت في مسرحية "المشخصاتية" أمام "سهير المرشدي وأحمد عبد الحليم ومحمود القلعاوي"، فكانت بداياتها الفنية قوية مع عدد من عمالقة المسرح، وفي عام 1978 جسدت شخصية "انشراح" بمسرحية "يا بخت الأطرش" من بطولة "أبو بكر عزت ونبيلة السيد"، وإخراج محمد شاكر.

عام 1980 كان موعدها مع النجاح بمشاركاتها في مسرحية "عش المجانين" مع "محمد نجم، حسن عابدين، ليلى علوي، ميمي جمال" وجسدت في المسرحية شخصية "نوال" التي نجحت في تقديمها بشكل كوميدي، لتقدم خلال مسيرتها 17 عرضا مسرحيا من أصل 25 عملا فنيا قدمتهم خلال مسيرتها.

وعلى مستوى السينما والدراما التليفزيونية، قدمت الفنانة ناهد حسين، عددا من الأعمال جعلتها تقف أمام كبار النجوم، فشاركت أمام الفنان فريد شوقي في فيلم "قضية عم أحمد" عام 1985، وجسدت شخصية لوزة خلال أحداث الفيلم، وقدمت أمام الفنان يحيى الفخراني المسلسل التليفزيوني "ريش على مافيش" في عام 1978، وشاركت في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في عام 1991.

كان آخر أعمالها الفنية، المسلسل التليفزيوني الشهير "يوميات ونيس" الجزء الثاني في عام 1995 أمام "محمد صبحي وجميل راتب وسعاد نصر"، ورحلت الفنانة ناهد حسين، بالأمس، أول أيام عيد الفطر المبارك، وصرحت شقيقتها الفنانة رجاء حسين لـ"الوطن" بأن الفنانة دفنت بمقابر العائلة بالبساتين. وعن موعد العزاء، قالت إن الراحلة أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون قاصرًا على الجنازة والمقابر.