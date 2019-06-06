كارول سماحة تعايد المسلمين بعيد الفطر رفقة ابنتها

عايدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، المسلمين، بعيد الفطر المبارك، من خلال صورة تجمعها بابنتها "تالا"، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت "كارول" على الصورة بقولها: "عيد سعيد مني ومن صغيرتي".