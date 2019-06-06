أحلام تشدو في جدة.. السبت المقبل

تحيي الفنانة الإماراتية "أحلام"، حفلاً غنائيًا كبيرًا، بعد غد السبت، في مدينة الملك عبدالله، بجدة، في أولى حفلاتها بالسعودية.

من المقرر أن تشدو "أحلام" تحت قيادة الموسيقار الكبير أميرعبدالمجيد.