قالت المطربة التونسية لطيفة، إنها تحب المطربة الإماراتية أحلام، لافتةً إلى أنها ترتبط بعلاقات وطيدة معها.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار" مساء الاثنين: "مش فاكرة كم مشكلة حصلت بيننا، لكن إحنا بنتعاتب وبنتصافى، وآخر مرة اتقابلنا في المطار قعدنا نحكي ونصفي اللي بيننا".

وتابعت، أن المطربتين أحلام ونوال الأهم في منطقة الخليج، في عصرنا الحالي.

وعن الملحن اللبناني الشهير زياد الرحباني، قالت لطيفة، إنها تحب العمل معه كثيرًا، لافتةً إلى أنهما يتعاونان في ألبوم خاص بها، بعد نجاح ألبومها الأول.

كما تحدثت "لطيفة"، عن صراحة "الرحباني"، وآرائه الصادمة والجريئة في زملائه بالوسط الفني: "هو طول عمره كده، هو ده زياد، ومحدش بيحاسبه، معنديش تعليق عليه لأن دي قناعته".

وعن علاقتها بالنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، نفت "لطيفة"، أن تكون قد هاجمتها أو وجهت النقد لها كمغنية: "أنا من أكتر الناس اللي بحب هيفاء وهبي لكنها قالت بنفسها إنها مش مطربة، لأن لها لون غنائي خاص بها، ونجحت كممثلة".

وعن الفنانات الاستعراضيات، قالت "لطيفة": "أحب سيرين عبدالنور، وسعاد حسني اللي كانت من أحسن الممثلات لكن مكنتش مطربة".