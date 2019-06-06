وزارة التخطيط تستعرض موقف ميكنة خدمات نيابات المرور

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا يرصد نتائج التعاون المشترك بينها وبين هيئة النيابة العامة في مجال ميكنة خدمات نيابات المرور المقدمة للمواطنين.

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادى والإداري، ويرتبط هذا التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة الحكومية وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، وكذلك الاستفادة من الموارد المتاحة بطرق تتسم بالشفافية من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة، يستطيع القيام بدوره فى عملية التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة عملت على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية، بهدف إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية فى كل مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة.

وأوضحت السعيد أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية بمنظومة المرور فى مصر وذلك في إطار خطة الإصلاح الإدارى وإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل، خاصة محورها الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسسات، من خلال العمل على تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وتقديمها للمواطنين في أقل وقت ممكن، وبمراعاة أن تصبح المنظومة بشكلها الحالى قابلة للتطوير واستيعاب الكثافات المستقبلية المتوقعة.

ومن جانبها قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إن إتاحة الوزارة للخدمات التى تقدمها نيابات المرور من خلال خطة ميكنة ونشر على مستوى النيابات، يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة إلى نحو 10 دقائق، ليعود على المواطن بالنفع والراحة.

موضحة أن الخدمات التي تقدمها نيابات المرور تشمل: الاستعلام عن المخالفات، التظلمات، السداد، شهادة براءة الذمة.

وأكدت لبيب إشادة المواطنين المترددين على نيابات المرور البالغ عددها 238 نيابة كلية وجزئية، بمنظومة خدمات نيابات المرور المعلوماتية التى نفذتها الوزارة، المتاحة على مستوى نيابات الجمهورية، حيث انتهت الوزارة فى إطار التعاون بينها وبين النيابة العامة، من تنفيذ خدمات الاستعلام عن المخالفات والسداد عبر إحدى شركات الدفع المسبق "فورى"، المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية، إضافة إلى خدمة تسليم براءة الذمة، سواء إلى وحدات المرور التابعة لها مركبة المواطن، أو تسليمها للعنوان الذى يطلب المواطن استلام الشهادة عليه، بما يضمن تعدد وسائل الحصول على الخدمة.

وتابعت أن التعاون بين الوزارة والنيابة العامة، شهد أيضًا التنسيق مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات نيابات المرور عبر مكاتب البريد المنتشرة بمحافظات مصر، من خلال تيسير ما يتطلبه الأمر من تطوير المنظومة المعلوماتية المتكاملة الخاصة بمكاتب البريد، حتى يسهل تقديم خدمات نيابات المرور من خلالها، نظرًا لعدم سهولة فتح مكاتب نيابات مرورية جديدة، وتشمل الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد: الاستعلام عن المخالفات، التظلمات، السداد، شهادة براءة الذمة، منوهة أن هذا يسهم في تفريغ مكاتب نيابات المرور من ازدحام المواطنين مع زيادة عدد المركبات وبالتالى الزيادة على طلب الخدمات من مالكى المركبات.

وفي هذا الإطار يشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت بالتنسيق مع النيابة العامة، حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية، المتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات، وتشمل الخدمات: الاستعلام عن المخالفات المرورية، تقديم طلبات التظلم ومتابعتها، السداد بوسائل متعددة، شهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى عنوان من خلال البريد المصرى مع متابعة موقف التوصيل.

وذلك بهدف تقليل الكثافات داخل نيابات المرور، وتفريغها من المواطنين عبر تقديم الخدمة بأكثر من وسيلة متاحة وآمنة.

كما أتاحت الوزارة كذلك التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية الموجودة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أجهزة المحمول المختلفة سواء (Iphone, Android)، وهو ما يزيد من عدد القنوات والنوافذ التى تقدم الخدمات الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين.