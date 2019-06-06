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الإدارة الكردية: واشنطن طلبت عودة مواطنيها في داعش بسوريا دون ضغوط

الإدارة الكردية: واشنطن طلبت عودة مواطنيها في داعش بسوريا دون ضغوط

"المواطنة".. سلاح مواجهة التشدد والفكر المتطرف في قرى المنيا

"المواطنة".. سلاح مواجهة التشدد والفكر المتطرف في قرى المنيا

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل والصيانة

وزير الخارجية الإثيوبي يشدد على الحاجة لتعزيز العلاقات مع مصر

وزير الخارجية الإثيوبي يشدد على الحاجة لتعزيز العلاقات مع مصر

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة ثاني أيام عيد الفطر

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