أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن جسرها الجوي سيمتد اليوم الخميس، لنقل المعتمرين من الأراضي الحجازية المقدسة عقب انتهائهم من أداء مناسك العمرة.

ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلات من مبني الرحلات الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة برئاسة الدكتور حسام حماده، وقيادة المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

ولفتت مصادر بالصالة الموسمية للحج والعمرة، إلى أن جميع العالمين بالصالة يصلون الليل بالنهار، لتقديم خدمة متميزة للمعتمرين، ولضمان نجاح موسم العمرة في ظل كثافة التشغيل في الوقت الحالي.

يذكر أن الشركة سيرت خلال شهر رمضان ما يقرب من 460 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال الفترة من 11 مايو حتى تاريخه، على أن تستمر الرحلات حتى 20 يونيو الجاري، ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى 500 رحلة جوية.

كان الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني شدد على ضرورة التنسيق الجيد بين الأجهزة الأمنية بالمطارات المصرية للتيسير على المعتمرين، خاصة كبار السن والمرضى والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.