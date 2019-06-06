في مشهد جنائزى عسكري مهيب، شيع أهالي قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، اليوم، جثمان الشهيد البطل مجند "أبانوب ناجح مرزق عطية" ابن قرية بني قرة الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على الكمين 14 بجنوب العريش في سيناء، لمواراته الثري ودفنه بمقابر العائلة بالقرية.

وحضر المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مراسم الجنازة العسكرية بمطار أسيوط الدولي عقب وصول جثمان الشهيد على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة المصرية.

شارك في الجنازة العسكرية اللواء أركان حرب خالد لبيب والمقدم محمود صبحي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، وبعض أفراد اسرة الشهيد ولفيف من ضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية.

وعقب انتهاء الجنازة العسكرية، جرى نقل جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية لاستكمال مراسم الجنازة ودفن الجثمان بمدافن العائلة بالقرية.

وكلف اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، رئيس مركز ومدينة القوصية بالحضور والإنابة في استكمال مراسم تشييع ودفن جثمان الشهيد وتقديم كافة الدعم والمساعدة لأسرته.

وكان جثمان الشهيد وصل إلى منزل أسرته بالقرية لإلقاء نظرة الوداع عليه، بعد أن نقلته سيارة الإسعاف ترافقها سيارات الشرطة العسكرية واستقبله الأهالي بهتافات منددة بالإرهاب منها "المجد للشهداء والشهيد حبيب الله"، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقصاص لدماء الشهداء.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.