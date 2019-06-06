محافظ أسيوط ينعى المجند "أبانوب مرزق" أحد شهداء حادث العريش

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، الشهيد البطل المجند أبانوب ناجح مرزق عطية ابن قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية والذي استشهد أمس في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمين للشرطة على الطريق الدائري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقدم محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، خالص التعازي لأسرة الشهيد وأسر شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأصدر المحافظ تعليماته، بتقديم كافة الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد، كما أناب السكرتير المساعد للمحافظة لحضور الجنازة العسكرية للشهيد، والذي وصل صباح اليوم بطائرة عسكرية إلى مطار أسيوط وتم نقله لمسقط رأسه بقرية بني قرة بمركز القوصية ليدفن بمقابر العائلة.

واستهدفت مجموعة إرهابية، فجر الأربعاء، كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه جرى التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وأضاف أنّ القوات تتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.