أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على نواب المحافظ ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمراجعة أعمال النظافة خلال أيام العيد وتأمين الحدائق والمتنزهات والمراسي والعمل على رفع كفاءة أعمال النظافة خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ في تعليمات لرؤساء الأحياء بمواجهة ظاهرة البناء المخالف خلال أيام العيد والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالأحياء لاستقبال شكاوي المواطنين ووجه بسرعة حلها علي الفور والعمل على راحة المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير الخبز وأسطوانة البوتجاز والسلع الأساسية من خلال المنافذ ومديرية الشؤن الصحية برفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات لتوفير الخدمة الصحية للموطنين بالمحافظة