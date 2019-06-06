عقد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعا اليوم، مع رؤساء لجان الثانوية العامة لوضع الخطوط العريضة للعمل أثناء فترة الامتحانات التي تبدأ يوم السبت المقبل.

وأوصى عبد الرؤوف، خلال الاجتماع على ضروره توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبه ومنع الغش بكافة صوره والتصدي بكل حزم للغش وشدد على وضع التعليمات الامتحانية في أماكن واضحة باللجنة، وكذلك جدول الامتحان، ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين، وعدم دخول التليفون مع الطالب في اللجنة الامتحانية، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.

وأكد على رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلاب وعدم افتعال مشاكل واحتواء المشاكل وسرعة حلها وعند حدوث أي مشكلة يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية ولجنة إدارة الثانوية العامة والكنترول.