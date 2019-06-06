استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من جامعة فيرونا الإيطالية للعام 2019/2020.

وأشار التقرير، إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 21/6/2019 للحصول على الدكتوراه في أحد التخصصات العلمية الآتية: علوم الحياة والصحة، والقانون والاقتصاد، العلوم الطبيعية والهندسية، الفنون والعلوم الإنسانية.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل عن شروط التقدم يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني https://www.univr.it/it/ علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.