وزير التعليم العالي يجتمع مع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات مساء اليوم الاثنين، وذلك بحضور الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة، الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للحضور، ولجميع منتسبي المجتمع الجامعي، وللشعب المصري والإسلامي، متمنيا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بالرياضة، ونشرها بين طلاب الجامعات، مؤكدا على دور الجامعات في اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب وتقديم الصورة الحضارية والنموذجية للتشجيع الرياضى داخل المنشآت الرياضية من خلال غرس الروح والقيم الرياضية لدى الطلاب، مشيرا إلى استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة، مطالبا بتشجيع الاهتمام بالرياضة بين طلاب الجامعات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة الإيجابية فى هذه البطولة وتقديم مظهر حضاري لائق لمصر.

استعرض الاجتماع تطورات تنفيذ المشروع القومى للدراجات الجامعية "دراجة لكل طالب" المقدم من الاتحاد الرياضي للجامعات.

ويهدف المشروع لتوفير دراجة لكل طالب جامعي وكذلك للعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية داخل الجامعات المصرية، والحد من التلوث، وكذلك توفير وسيلة انتقال للطلاب داخل وخارج الجامعات.

ويستهدف المشروع الوصول إلى 3 ملايين طالب، خاصة فى الأقاليم والمحافظات المؤهلة لاستخدام الدراجات، تمهيدا لتطوير المشروع ليصبح دراجة لكل مواطن في إطار نشر ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين بشكل عام، و يتضمن المشروع توفير الدراجات بدعم جهات من المجتمع المدني، وتصميم نظام عمل بالكروت الذكية لاستخدام الدراجات لحساب معدلات استعمال كل طالب لدراجته، وتصميم أماكن للركنات.

وأشار الدكتور صبحى حسانين، إلى أن الاتحاد أجرى تجربة مبدئية للمشروع خلال العام الماضي في جامعتي جنوب الوادي، وقناة السويس.

واستعرض الاجتماع تفاصيل " بطولة وطن" التي نظمها الاتحاد بمشاركة أكثر من ١٨ ألف طالب من ٣٦ جامعة مصرية، وضمت مسابقات متنوعة في ٣ ألعاب هي (كرة القدم، ألعاب القوي، وتنس الطاولة).

كما بحث الاجتماع مشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات في أولمبياد الجامعات بمدينة نابولي خلال الفترة من 3 إلى 14 يوليو المقبل، ويشارك فيه 43 لاعبًا في 8 ألعاب هي (السباحة، ألعاب قوي، تنس الطاولة، السلاح، الرماية، الجودو، التايكوندو، الجمباز الفني).