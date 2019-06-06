قال المهندس عادل فيليب وهبه، مدير التنظيم بمحافظة المنيا، والحاصل على المركز الأول في دورة تنمية مهارات مدير التنظيم، والتي نظمها مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، إنه يعمل في الحكم المحلي منذ أكثر من ربع قرن، مؤكدا أن بداية معرفته بمركز تدريب سقارة كانت عام 1997 من خلال دورة مهندسين التنظيم.

وأضاف "فيليب" لـ"الوطن"، أن دورات سقارة لا توفر فقط مجرد معلومات، لكنها توفر الاحتكاك عن قرب مع محاضرين هم الأقرب إلى التشريع، وإلى صانع القرار، وبالتالي يتم توضيح وشرح فلسفة القانون، والأساس الذي بنيت عليه القواعد المختلفة مما يجعل الشخص مطلع على أدق التفاصيل وأكثر دراية بالأمور، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات وعرض المشكلات المختلفة بين المحافظات، وتنوع طرق وأفكار علاجها.

وأشار إلى أن تطوير المحليات يتطلب وضع اليد أولا على بيت الداء، وهو طريقة تشكيل الوحدات المحلية منذ البداية، فمسألة وجود إدارة ما تحت رئاسة شخص غير متخصص يؤدي إلى تدخله في كل صغيرة وكبيرة حسب الهوى، وفي يده سلطات إدارية واسعة بداية من التحكم في الحضور والانصراف والتحركات، إلى نقل المهندسين أو المتخصصين وسلطة إحالتهم للتحقيق ومجازاتهم، وصولا لكتابة التقارير السرية عن الموظفين.

وقال "فيليب"، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بدأ اتخاذ خطوات في هذا الصدد، ومازال مطلوب منه الكثير، لأن تطوير المحليات يبدأ بإعادة تشكيلها على أساس سليم، مشددا على أن إقحام غير المتخصصين في أي عمل يعد تخريب إداري.