قالت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن السلع متوافرة وبأسعار مستقرة خلال أيام عيد الفطر المبارك، دون حدوث أي أزمات مع زيادة الطلب الحالية.

وأكد محمد فوزى، نائب رئيس الشعبة، لـ"الوطن" انتعاش المبيعات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وعطلة العيد بنسبة تجاوزت 20% خلال تلك الأيام، خاصة في السلع التي تدخل في صناعة الكحك والبسكويت والعصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية.

وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن جميع السلع الغذائية متوافرة خلال عيد الفطر المبارك، مع استمرار استقرار أسعارها على ذات معدلاتها، مشيراً إلى عدم حدوث أي مشكلة بأي سلعة.

وأرجع توافر السلع الغذائية إلى حالة الركود التي سيطرت على الأسواق قبيل فترة المواسم، وهى العامل الرئيسي الذى أدى بدوره أيضاً إلى استقرار أسعار معظم السلع الغذائية‏، وأضاف أن معظم السلع الغذائية استقرت أسعارها على مدار الأيام الماضية رغم الانخفاضات والارتفاعات الطفيفة التي شهدتها بعض السلع‏، مؤكداً أن هذه التغيرات في الأسعار لم يشعر بها المواطنون التي تحملها التجار، موضحاً أن عيد الفطر المبارك ساهم في زيادة مبيعات "الترمس والحمص" بنسبة 15% مقارنة بالأيام العادية، نظراً لزيادة الطلب في الموسم عليها.

وأشار إلى أن صرف المواطنين لسلع البطاقات التموينية ساهم في استقرار الأسعار، لأنه كلما حدثت وفرة في السلع أعطى ذلك إيحاء بالاستقرار، وبالتالي فوت الفرصة على منتهزي الأزمات لرفع الأسعار، وهو ما يصب في صالح المجتمع التجاري.